Magenta-Assago: il big match viene firmato da Pedrocchi e Italia, adesso si fa sul serio in testa al campionato

La partita più attesa della settima giornata del girone F termina sul risultato di 2-0 per il Magenta, che supera l'Assago. Entrambe sono al comando insieme a Robbio e Virtus Binasco, per un gruppo di capoliste che promette equilibrio fino al termine del campionato. Un gol per tempo basta ai padroni di casa per riprendersi la vetta: Pedrocchi nella prima frazione di gioco e il sigillo di Italia poco prima di essere sostituito consegnano i tre punti a Diana. Mancino volante. Partenza lenta, prima del sussulto che scuote il match: Pedrocchi scaglia un sinistro al volo che trafigge l'incolpevole Ghirardelli....

