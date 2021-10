Olgiate Aurora-Cavenago: gli ospiti trovano una preziosa vittoria grazie alla doppietta di Brusati

Sotto il cielo grigio di Olgiate Molgora va in scena la partita tra i padroni di casa dell'Aurora e il Cavenego. Una dura lotta per entrambe le squadre che si risolve a favore degli ospiti, che si impongono per 1-2 grazie a una doppietta di Andrea Brusati. Qualche assenza importante e una buona gara degli avversari hanno reso difficile la vita ai ragazzi di Tinelli, che riscattano la pesante sconfitta subita nella giornata precedente (4-1 contro l'Olimpiargenta) e conquistano tre punti importanti. Olgiate Aurora che non riesce a smuovere la propria classifica e subisce la sesta sconfitta in sette giornate....

