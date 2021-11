Girone E: Barona Sp.-Club Milanese non si fanno male, cade l'imbattibilità Settalese, Ardini trascina Soresina di rigore, che esordio per Mella!

In una giornata scandita dall’assenza della terna arbitrale su tutti i campi, la quale ha provocato diversi malumori per qualche decisione sul campo da parte dei direttori di gara coinvolti, il Club Milanese esce indenne anche dal difficile fortino milanese: il pareggio per 1-1 contro la Barona Sp. permette di mantenere la vetta della classifica, sebbene Romanengo e Soresinese abbiano ormai accorciato il passo. I biancorossi vincono a domicilio contro la Settalese, interrompendone l’imbattibilità in campionato, mentre gli uomini di Mizzotti espugnano Sesto Ulteriano con un rigore nel finale. Colpo esterno della Soncinese a Tribiano, vittoria last minute della Senna...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con