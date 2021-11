Bacigalupo-Cit Turin: la fotogallery a cura di Girolamo Cassarà

Potrebbe sembrare un normale 3-0 di un normale derby di Torino in Promozione, ma il match tra Bacigalupo e Cit Turin ha una grandissima particolarità. La gara di via Bossoli è stata decisa dalla tripletta di un difensore centrale, Gianmarco Canal, autentico mattatore di giornata. Non vi resta che rivivere le emozioni del match attraverso le foto del grande Girolamo Cassarà....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con