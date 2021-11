Sanmauro-Ivrea: il match del Parco Einaudi è da pazzi, Piazzoli agguanta il 3-3 in 10 contro 11 al 90'

Il Sanmauro non muore mai. Una partita pazza al Parco Einaudi, terminata 3-3 tra i gialloblù e l'Ivrea, due formazioni che hanno dimostrato di essere al top delle gerarchie dell'intera categoria. Un grandissimo spot per la Promozione, con due gruppi di ragazzi e due tecnici che stanno dimostrando tanto, e se entrambe le formazioni proseguiranno così è probabile che vedremo un "triello" per il primo posto insieme al Lascaris. In classifica cambia poco: i bianconeri restano a +4, ma sia il Sanmauro che l'Ivrea possono coccolarsi i vari Piroli, Chinaglia, Stocco, Susbenso (un gol a testa) e Amoruso (doppietta). Passando...

