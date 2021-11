Soncinese-Romanengo: colpo di coda su rigore di Volpi, Cavallanti non basta ad impedire la sconfitta nel derby

Il derby di Milano può attendere. Nel pomeriggio che ha anticipato il grande evento del calcio nazionale, a pochi chilometri di distanza da San Siro, la Soncinese strappa il risultato contro il Romanengo, vincendo di misura grazie ad un rigore fischiato all’ultimo istante per un presunto tocco di braccio in area ospite. Dinamica non chiarissima che ha scatenato posizioni ovviamente diverse. Volpi è stato glaciale dal dischetto e ha siglato la sua personale doppietta, facendo impazzire di gioia Soncino. Il pareggio momentaneo è stato di Cavallanti. La partita. Primo tempo di marca Soncinese. I padroni di casa vanno a mille...

