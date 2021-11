Vighignolo-Garlasco: Lolli risponde a Boselli, ma a deciderla è Losi all'ultimo minuto, regalando i tre punti ai suoi

Era una partita che nessuna delle due squadre voleva perdere. Se il Vighignolo cercava i tre punti per allontanarsi il prima possibile dalla zona calda della classifica, il Garlasco, d'altro canto, voleva anche lui prendere le distanze dall'inferno, ma anche avvicinarsi alle prime della classe. Proprio con questa voglia i ragazzi di Maggi ottengono il successo, con la voglia dal primo all'ultimo minuto di trovare il gol. La partita. Gara emozionante quella tra il Vighignolo ed il Garlasco, dove gli ospiti riescono ad imporsi in trasferta. A passare in vantaggio sono sempre i ragazzi di Maggi al 39' del primo...

