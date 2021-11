Villarbasse-Busca: un glaciale Davide Isoardi (ed un ingenuo Alessandro Prelato) manda in crisi gli uomini di Antonio Lucibello

Vittoria "di rigore" per il Busca di Marco Delfino, sul campo difficile di Via San Martino, ai danni di un Villarbasse ordinato e coriaceo, guidato da Antonio Lucibello. Partita godibile, giocata bene da entrambe le compagini, in cui regna l'equilibrio per 73 minuti, poi spezzato da un'inspiegabile errore di Alessandro Prelato, che colpisce di mano, in area, un pallone calciato da Pietro Silvestro. Per Cavallo di Collegno è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Davide Isoardi che, freddo, spiazza Marco Rizzo, autore di una grandissima prova. La gara si scalda, il Villarbasse spinge tantissimo, ma sbaglia sempre l'appoggio a...

