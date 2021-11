Barona Sporting 1971-Città di Segrate: apre Mezzina, ma Ferraguto e Nasi la ribaltano e gli uomini di Perico si prendono i tre punti

Colpo grosso del Segrate, che, dopo la vittoria col Bresso, riesce a dare continuità di risultati vincendo per 2-1 in casa del Barona Sporting. Successo che arriva in rimonta, dopo che la squadra di Pisani aveva trovato nei primi minuti il vantaggio con Mezzina; bravi gli ospiti a reagire immediatamente, trovando il pareggio con Ferraguto, e a coronare un'ottima prestazione con la rete decisiva nella ripresa di capitan Nasi. Rispetto alla vittoriosa trasferta di Cologno, Pisani perde due pezzi: Borali lascia così la fascia sinistra di difesa a Vera, mentre il ruolo di centravanti viene preso da Fantaziu, a sostituire...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con