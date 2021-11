Muggiò-Concorezzese: Biraghi dipinge la punizione perfetta, Manuel Personè strappa l'opera e fissa il pari

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia patita in settimana, il Muggiò non riesce a rialzare la testa e impatta per 1-1 nel match casalingo contro la Concorezzese. È stata una prestazione sottotono quella del Muggiò visto in campo oggi, con tanto nervosismo e forse anche un pizzico di stanchezza. La lucidità di inizio gara, quella che permette a Manuel Personè di pareggiare immediatamente la stupenda punizione di Biraghi, svanisce infatti con il passare dei minuti. Nella ripresa il rosso rimediato da Tremolada probabilmente per qualche parola di troppo riferita all'arbitro complica i piani dei gialloblù, che non riescono a trovare il...

