Bulè Bellinzago, Emiliano Palazzi non è più l'allenatore dei novaresi: al suo posto Euplio Lo Russo

Una notizia un po' a sorpresa, visto l'andamento tutto sommato positivo della formazione novarese. Le strade tra il Bulè Bellinzago e il proprio tecnico Emiliano Palazzi si separano: dopo 10 giornate sulla panchina delle Tigri l'ex tecnico della Castanese conclude la sua prima avventura in terra piemontese.

Un inizio di stagione folgorante, che ha visto la società di Bellinzago in testa alla classifica dopo 7 partite giocate: con 5 vittorie e 2 pareggi i gialloblù erano balzati in testa al girone A di Promozione, grazie soprattutto a una difesa granitica (2 reti subite in 7 weekend). Un piccolo momento di flessione, fatto di 2 sconfitte e un pari nelle ultime 3, ha fatto registrare una battuta d'arresto ai novaresi, ma non sembrava nell'aria una possibile separazione tra Palazzi e società. Pare invece che le due parti abbiano deciso di comune accordo di prendere strade diverse. Si apre quindi un nuovo capitolo per il Bulè, che già dalla prossima, ostica sfida contro il Piedimulera avrà una nuova guida tecnica.

Al posto di Emiliano Palazzi ci sarà una vecchia conoscenza del girone A, ovvero Euplio Lo Russo: l'ex tecnico della Sparta Novara è già ufficialmente il nuovo allenatore gialloblù e già a partire dagli allenamenti di questa settimana inizierà la sua nuova avventura, sempre in terra novarese.