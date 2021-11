Vibe Ronchese, la colonna portante Airoldi: «Siamo molto giovani, ma possiamo toglierci delle soddisfazioni»

All in di minuti giocati in 9 partite di campionato, presenza fissa anche in Coppa e tre reti siglate, due delle quali su calcio di rigore. È con questi numeri che Cristian Airoldi si sta affermando come uno dei pilastri della Vibe Ronchese, nonchè come uno dei giovani da tenere d'occhio nel Girone B di Promozione. Impiegato nelle retrovie, il classe 2002 nasconde un passato dall'altro lato del campo che gli ha permesso di sviluppare anche la specialità del dischetto. «Da piccolo giocavo ala sinistra, poi sono stato arretrato a terzino e a Olginate mi sono formato come difensore centrale....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con