Assago-Vistarino: i padroni di casa calano il poker, Sorrenti regna sovrano, agli ospiti non bastano le ottime prestazioni di Sconfietti e Pasqualino

Dopo tre partite senza vittorie (due sconfitte e un pareggio), l'Assago torna al successo e lo fa in scioltezza, rimanendo in scia di Magenta, Virtus Binasco e Robbio e scavalcando contemporaneamente l'Union Calcio Basso Pavese, sconfitta a sorpresa dall'outsider Landriano, sempre più in alto. Sorrenti è il grande protagonista della giornata: la sua doppietta consente a Iacuaniello di prendersi una giornata di pausa dal suo feeling con la realizzazione, vestendo i panni di uomo assist. Bandini e il subentrato Zito chiudono la gara sul 4-0 che travolge il Vistarino. I ragazzi di Fiocchi rimangono al penultimo posto: serve una scossa...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con