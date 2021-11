Meda-Lentatese: una prodezza di Ferrario risponde a Ponti e spegne i sogni bianconeri; il derby finisce in pareggio e il sorpasso è rimandato

L'attesissimo derby tra Meda e Lentatese termina con un 1-1 conquistato solo nel finale dalla squadra ospite. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Orsi, i bianconeri riescono a passare in vantaggio a 10' dalla fine, ma devono accontentarsi di un punto, che gli costa il mancato sorpasso sui rivali. Infatti, con una vittoria il Meda avrebbe raggiunto e superato la squadra di Lentate, che ha comunque una partita da recuperare. La sfida resta bloccata per lunghi tratti, i 22 in campo sentono il peso di ogni pallone giocato e faticano ad abbinare la qualità al grande spirito competitivo che li...

