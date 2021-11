Pastorfrigor Stay-Luese Cristo: il derby termina senza vincitori né vinti. A Micillo rispondono Cabella e Myrta

Al campo di Via De Cristoforis di Casale Monferrato è giornata di derby. A fare visita alla Pastorfrigor Stay c'è la capolista Luese Cristo. Gli ospiti arrivano ancora imbattuti dopo la vittoria in casa per 1-0 sulla Santostefanese nel turno precedente, mentre i padroni di casa si devono riscattare dalla sconfitta per 1-0 subita sul campo del San Giacomo Chieri alla scorsa giornata. Adamo schiera la sua squadra con un 4-4-2 con Alan Myrta e Luca Mandriola davanti. Perotti gli risponde con il centrocampo a rombo con Michelerio in mediana, Zaia sulla destra e Petrillo sulla sinistra. É Federico Giarola...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con