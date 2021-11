Sanmauro-Volpiano, Parisi risponde a Piazzoli: «Ho risposto a degli insulti rivolti a mia moglie, non reagisco così a caso»

Neanche poche ore fa abbiamo scritto che l'episodio del post partita di Sanmauro-Volpiano che ha coinvolto Vincenzo Piazzoli e Lollo Parisi era destinato a far discutere a lungo. Ed è così, perché la risposta del tecnico del Volpiano dopo le dure parole dell'allenatore gialloblù non si è fatta aspettare.

«Io ieri sera ho cercato di ragionare e di stemperare la situazione, evidentemente non tutti hanno voluto fare così - ha raccontato Parisi - Voglio essere chiaro: le persone di questo mondo mi conoscono, non sono né un pazzo né tanto meno una persona violenta. Se ho fatto quello che ho fatto è perché è successo qualcosa prima che mi ha fatto scattare». Parisi fa riferimento al momento seguente al triplice fischio dell'arbitro, quando Piazzoli si è allacciato a bordo campo con una donna, la compagna dello stesso Parisi. «Ha insultato mia moglie, un gesto vile. Già di base quando insulti una donna vali poco, l'aggravante è che era mia moglie. Io ho sbagliato ad alzare le mani e ne sono ampiamente consapevole, ma è ovvio che non le ho alzate a caso. Sono nel mondo del calcio da oltre 30 anni e non penso di avere avuto gravi problemi con nessuno, se non i soliti battibecchi in campo. Poi non commento tutti i dettagli dati da Piazzoli: non esiste nessuna rincorsa di 40 metri per inseguire lui».

La discussione dopo il rovente post partita di Sanmauro-Volpiano continua.