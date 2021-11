Girone E: poker Soresinese e Club Milanese, tiene botta il Romanengo, Matteo Catalfamo eroe La Spezia nel primo successo dei suoi

Prosegue inarrestabile la marcia delle prime tre della classe. La Soresinese travolge la Barona Sporting per 4-1 con una doppietta di Ardini, vincendo un match complicato a dispetto del risultato, e rigetta le ambizioni di sorpasso del Club Milanese, anch'esso autore di un poker (un gol per Migliavacca che arriva a quota 8 centri) nei confronti della Senna Gloria appena affidatasi al neotecnico Roberto Scarpellini. Alle costole delle due corazzate c'è sempre il Romanengo, che ringrazia Cavallanti con il colpo di coda che ha permesso ai biancorossi di battere a domicilio il Villa. Quest'ultima che non riesce a trovare continuità...

