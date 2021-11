Cheraschese-Sommariva Perno: un gol per tempo e un pareggio stretto a Mascarello, a Morra risponde Fissore nella ripresa

Termina 1-1 la gara fra Cheraschese e Sommariva Perno, con la formazione ospite passata in vantaggio nei primi minuti di gara, grazie a una favolosa rete di Morra, e poi ripresa a sua volta nei primi minuti della seconda frazione, a opera di Fissore tornato al gol dopo svariate giornate. Il primo tempo ha visto la formazione allenata da Maurizio Battaglino esprimere un calcio più fluido e propositivo, con i nerostellati inizialmente più schiacciati, per poi prendere maggiormente le redini in mano ed effettuare tante costruzioni, faticando però ad arrivare alla conclusione a causa di un palleggio poco preciso e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con