Cob 91-Lissone: Lossani illude Provasi, ma Mazzini ristabilisce la parità nella ripresa

Termina con uno spettacolare 1-1 la sfida tra Cob 91 e Lissone. Un punto guadagnato per i padroni di casa, che dopo un lungo periodo negativo dovuto ad infortuni e squalifiche ritrovano un risultato positivo contro la grande sorpresa del campionato. Ad aprire le marcature ci pensa Lossani con un eurogol da applausi, un tiro a giro sul quale Radicula non può nulla. A compromettere la partita degli ospiti ci pensa l’ingenuità di Molteni, che a pochi minuti di distanza dal gol subito stende Piccone lanciato in porta, ricevendo il rosso diretto. I padroni di casa spingono, ma gli ospiti...

