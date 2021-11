Gessate - Varedo: Fedrigo di quantità ma la recupera Rivetta e Pujia firma l'eurogol della rimonta, è tutta rossoblù la corsa al podio

Una partita tirata agonisticamente e con un buon tasso tecnico, quella tra Gessate e Varedo, in cui prevalgono le padrone di casa in rimonta. Le ragazze del tecnico Bramati si riprendono una vittoria che mancava dallo 0-1 alla Vibe Ronchese della settima giornata, e si assestano sul podio a 18 punti, a meno due dal Casalmartino; sulla panchina di Romano, invece, l'esigenza è di rientrare nei ranghi dell'inizio (positivo) del campionato e tenere salda la metà classifica.

Il primo tempo è di marca ospite: il Varedo - quasi subito in vantaggio, al 10', con Fedrigo, abile a battere Ambrosoni in seguito ad un fortuito rimpallo in area - tiene bene campo e controllo palla per quasi 25' di gioco; tanto che le ospiti provano a raddoppiare per sentenziare la propria supremazia con un paio di occasioni pericolose, ma è gran merito del Gessate resistere. Da lì, il pareggio è ricercato incessantemente dalle padrone di casa, che lo trovano infine intorno al 40', con una spizzata di testa di Rivetta su calcio d'angolo. Le rossoblù di Bramati rientrano, nella ripresa, completamente trasformate e completano la rimonta al 20', con un eurogol dalla distanza di Pujia, imprendibile per Tiraboschi. Il Gessate difende il vantaggio contro un coriaceo Varedo, e continua a cullare sogni di gloria.

IL TABELLINO

GESSATE - VAREDO 2-1

RETI: 10' Fedrigo (V), 40' Rivetta (G), 20' st Puja (G).

GESSATE: Ambrosoni, Martignoni, Torriani, Manzillo, Rivetta, Gervasoni, Assi (35' st Talenti), Pujia, Defendi (14' st Martignoni), Stucchi, Mariani. A disp.: Fossati, Solano, Mantovani, Gelfi. All. Bramati.

VAREDO: Tiraboschi, Succi, Daddario (42' st Najid), Mattina (21' st Barbieri), Scolamiero (33' st Ceroli), Vergani, Formento, Lofoco (13' st Colombo), Orlandin, Maddaloni (28' st Lutescher), Fedrigo. A disp.: Foglia, Carli, Pasquini, De Pedro. All. Romano.