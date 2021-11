Muggiò-Casati Arcore: Redaelli e Borsotti incatenano il gigante Brighenti, ma Personè trova la chiave della vittoria

Il solito e implacabile bomber di casa Manuel Personè non perdona e regala i tre punti al Muggiò al fotofinish. L’attaccante ex Tritium insacca il gol decisivo allo scoccare del terzo e ultimo minuto di recupero concesso dall’arbitro e fa ritrovare ai suoi la vittoria casalinga che mancava da più di un mese. Il Casati Arcore riesce a opporre una stoica resistenza fino all’ultimo secondo, nonostante l’uomo in meno dall’11' della ripresa. L’espulsione di Crimaldi non impedisce agli ospiti di trovare il pareggio con capitan Borsotti, ma la beffa arriva quando ormai la partita sembrava assestata sul pari. Colpo su...

