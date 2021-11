Valdruento-Alpignano: un guizzo di Stefano Gualtieri regala ai ragazzi di Rosario Ligato tre punti che valgono doppio

Vittoria di squadra per il Valdruento di Rosario Ligato che, al "Morello" di Druento, si impone 1-0 sull'Alpignano di Raffaele Lapicirella. La decide Stefano Gualtieri a 6' dalla fine, regalando a Ligato tre punti fondamentali in chiave classifica. Il Valdruento, infatti, sale a 24 punti, staccando sulle altre pretendenti ai playoff. L'Alpignano, invece, rimane a 20 punti e con l'amaro in bocca: ora, i playoff sono distanti 4 punti, mentre la zona retrocessione incombe (il primo posto playout è a 6 punti di distanza). Nel prossimo turno, gli uomini di Ligato dovranno affrontare, in trasferta, una squadra ostica come il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con