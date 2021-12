Arcellasco-Cinisello: la fotogallery del pareggio per 1-1 firmato da Davide Giugliano e Matteo Sperti

È finita in parità la sfida di domenica tra Arcellasco e Cinisello. La partita di altissima classifica del Girone B si chiude quindi senza vincitori né vinti e regala un finale al cardiopalma. I ragazzi di Bertarelli si portano in vantaggio nel primo tempo con Giugliano, e nella ripresa la squadra di Quattromini rimane pure in dieci per il rosso a Villa. In inferiorità numerica i rossoblù pareggiano ugualmente grazie al gol di Sperti a 3 minuti dalla fine, poi chiudono in 9 portando a casa un punto importante per come si era messa la gara. Sfoglia la gallery per...

