Ospite d'onore al Parco Einaudi per Sanmauro-Valdruento: in tribuna ci sarà il CT dell'Ungheria Marco Rossi

Una gara speciale per tanti aspetti, dalla classifica alla qualità in campo, ma a tutti i fattori sportivi se ne aggiunge uno extra. A vedere uno dei big match del prossimo turno di Promozione B, la gara tra Sanmauro e Valdruento, ci sarà un grande ospite sulle tribune del Parco Einaudi: si tratta di Marco Rossi, Commissario Tecnico della nazionale ungherese.

Marco Rossi, druentino di nascita, approfitta del suo ritorno in Italia per vedere la partita delle Aquile di Rosario Ligato, confermando l'ottimo rapporto con la società del presidente Passalacqua. «Poteva andare a vedere la Juve o qualsiasi altra partita di Serie A, invece ce lo ritroviamo in tribuna a sostenerci - ha raccontato Marco Tota, Direttore Generale del Valdruento - Marco ha un bel rapporto con me e con la società, quando può fa sentire il proprio sostegno alla squadra del suo paese. Può tornare poi in Ungheria dopo aver visto un big match di Promozione».

Rossi, che tornerà in Italia per far visita alla famiglia e per ritirare un premio, arriverà a Caselle nella mattinata di domenica 5 dicembre e dopo un pranzo con la dirigenza del Valdruento andrà a Sanmauro a fare, per una volta, da spettatore.