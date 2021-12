Union BB Vallesusa, tre nuovi arrivi di spessore nella società valsusina di Vincenzo Casciello

Calciomercato che si infiamma anche nel freddo della Val Susa. L'Union BB Vallesusa si muove per rafforzare la propria rosa, andando a lavorare soprattutto sull'esperienza che magari in qualche frangente è mancata ai biancorossi. Il DS Nino Ollio ha ufficializzato 3 nuovi innesti, tra cui 2 graditissimi ritorni: il grande ex capitano Bernardo Serpa, il giovane Edoardo Romano e la new entry Alessio Candeloro.

Serpa ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Difensore classe 1992, Bernardo è un vero valsusino doc, avendo giocato quasi tutta la propria carriera nella società biancorossa, sin dai tempi dell'allora Susabruzolo. Con la casacca dell'Union ha collezionato 211 presenze tra Eccellenza e Promozione con 17 reti segnate (a cui si aggiungono le 64 presenze e i 2 gol con il Susabruzolo), score che gli è servito per ottenere la fascia da capitano. Dopo una prima parte di stagione giocata a Pianezza, dove ha collezionato 12 presenze in campionato, Serpa ha deciso di ascoltare il richiamo di casa, tornando nella valle che l'ha consacrato nel mondo delle prime squadre.

Più giovane di Serpa ma ugualmente valsusino doc Edoardo Romano, talento del 2001 che nel Susabruzolo prima e nell'Union dopo è nato e cresciuto, esclusa una breve parentesi a Rosta nella stagione 2013/14. Edoardo ha iniziato l'annata nella Torinese, raccogliendo 6 presenze in campionato. Non abbastanza per un ragazzo a caccia di spazio e quale migliore occasione se non il ritorno a casa propria: con l'Union Romano ha già raccolto 24 presenze condite con 2 gol tra Eccellenza e Promozione.

Il nuovo arrivato alla corte di Foch è invece Alessio Candeloro, centrocampista classe 1999 in uscita dalla Nolese. Dopo un lungo passato nella Pro Eureka ha giocato con la casacca granata per 5 stagioni, raccogliendo un totale di 90 presenze e 1 gol in campionato. Un bel bagaglio di esperienza per un ragazzo che è ancora giovanissimo ma sa già cosa vuol dire muoversi nella categoria.