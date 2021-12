Villafranca, dal campionato Juniores Nazionale arriva un nuovo giovane rinforzo per la prima squadra di Caputo

Da giallorosso a ... giallorosso! Per Giacomo Quaranta si aprono le porte di una nuova esperienza, senza però cambiare i colori della sua seconda pelle: l'esterno offensivo nato nel 2003, infatti, dopo avere giocato in pianta stabile nel campionato Nazionale con la Juniores ed essersi allenato più volte con la prima squadra del Bra, è da questa sera un nuovo giocatore del Villafranca ed è pronto a unirsi ai primi allenamento sotto le direttive del tecnico Leonardo Caputo. «Siamo doppiamente soddisfatti, in primis perché è un fuoriquota di indubbia qualità che potrà darci qualcosa in più nel corso del campionati, poi perché è un villafranchese, è originario della nostra zona - ha spiegato il Direttore Sportivo Marcello Pronino - Si aggiunge ad altri ragazzi provenienti da Villafranca e ad alcuni calciatori che stiamo portando su dal nostro settore giovanile: Quaranta sposa appieno la nostra politica riguardante la valorizzazione del territorio di Villafranca e limitrofi».

Una nuova avventura giallorossa per l'attaccante esterno, il quale potrà dare all'allenatore maggiori alternative per affrontare al meglio la seconda parte di campionato, in modo da potere (perlomeno) centrare l'obbiettivo playoff, col sogno nel cassetto di potere fare anche qualche passetto in più.