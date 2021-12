Massimo Frattolillo chiama a raccolta i primi due acquisti autunnali del BSR Grugliasco

Dopo un avvio non troppo entusiasmante anche il BSR Grugliasco è intervenuto sul mercato di riparazione per andare a rafforzare la rosa guidata da Max Frattolillo. Due al momento i nuovi arrivi in casa biancorossa, già arruolabili per la trasferta di Cavour di domenica 5 dicembre: Saverio Mastrojanni e Yuri Battaglia.

Sicuramente tra i due il nome più pesante è quello di Mastrojanni: attaccante espertissimo classe 1984, arriva dalla CBS, dove ha collezionato 9 presenze e 3 reti in campionato, dimostrandosi uno degli elementi di maggiore esperienza della rosa a disposizione di Marco Fornello. Nelle ultime sfide però la punta trentasettenne aveva perso posti nelle gerarchie rossonere, partendo in più di un'occasione dalla panchina e a volte rimanendo anche senza minuti giocati. I 32' giocati contro il Benarzole la scorsa settimana sono stati di fatto gli ultimi in corso Sicilia: adesso la sua nuova casa è Grugliasco, dove troverà nel reparto avanzato altri due giocatori esperti come Mastrorosa e D'Agostino.

Battaglia può invece rivelarsi un colpo a sorpresa per il centrocampo biancorosso: il classe '98 ha collezionato 8 presenze con il River nel girone D di Prima Categoria, distinguendosi come uno dei più presenti nelle fila rossoblù. Il salto di categoria è una bella chance per mettersi in mostra in una piazza che può dargli i giusti spazi.