Assago-Locate: Iacuaniello tinge di gialloblù il pomeriggio, la sua strepitosa tripletta rende vani gli sforzi generosi di Cogoli e Pierro, rammarico per Clerici

Partita rocambolesca e ricchissima di emozioni quella offerta da Assago e Locate, con un secondo tempo pieno di gol ed un finale thrilling che premia i padroni di casa, i quali strappano i tre punti vincendo 3-2 con il terzo sigillo di giornata di un immenso Iacuaniello, che con la prestazione di oggi raggiunge al vertice della classifica marcatori Lolli del Vighignolo con 12 centri. Gialloblù vincitori, ma oggi la distanza in graduatoria non si è vista. Locate generosissimo, che ha tirato fuori gli artigli, andando addirittura in vantaggio con Cogoli e trovando la forza di pareggiare dopo aver subito...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con