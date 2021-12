Barzago-Muggiò: il cuore di Gizdov e compagni non basta, a fare bottino pieno (con il brivido) è Natobuono

Muggiò corsaro anche sul campo del Barzago, con un 3-2 che testimonia una partita dai due volti, in cui gli uomini di Arrigoni per poco non riescono ad acciuffare il pari che avrebbe avuto del clamoroso. La spuntano gli ospiti grazie a un primo tempo stellare, concluso con ben tre gol di vantaggio. La ripresa anima e cuore dei padroni di casa a poco serve se non alle statistiche. Barzago probabilmente condizionato e stanco per l’impegno di campionato avuto mercoledì nel recupero salvezza contro la Co 91, anche se ora servirà un’importante reazione di testa e nervi per l’undici lecchese...

