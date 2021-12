Casati Arcore-ColicoDerviese: Rota, Scotti, Pasquinelli e Rossi proiettano i gialloblù, al momento, fuori dalla zona calda

La ColicoDerviese vince 4-1 sul campo della Casati Arcore, ottenendo così tre punti pesanti che gli permettono di uscire momentaneamente dalla zona play-out e di avvicinarsi agli avversari odierni (ora solo un punto separa le due squadre in classifica). Dopo un avvio equilibrato, in cui, anzi, sono i padroni di casa ad avere l’unica grande chance per passare in vantaggio, i gialloblù azzannano la partita grazie alla rete di Rota e ne diventano ufficialmente padroni poco dopo con il raddoppio di Scotti. La compagine brianzola risponde immediatamente con il sigillo di Fanti, ma nel finale di primo tempo i lecchesi...

