Caselle-Barcanova: quattro minuti di fuoco regalano la terza vittoria consecutiva ai rossoneri di Christian Zullo. Barcanova in crisi

Tre punti d'oro, cruciali, per il Caselle di Christian Zullo che, dopo VDA Charvensod e Volpiano, supera anche il Barcanova, guidato da Massimo Gobbato. Partita giocata a ritmi alti, maschia, equilibrata per grandi tratti. Dal 22' al 26' della ripresa, però, gli ospiti spengono la luce, e il Caselle ne approfitta, complice un Luca Postiglione in formissima (gol prima, assist poi), ed agguanta il Carrara in classifica, a due giornate dal giro di boa. Zullo ne esce soddisfatto della prova dei suoi ragazzi (in particolar modo, il secondo tempo rossonero è stato una vera e propria lezione di gioco palla...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con