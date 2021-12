Esonero a sorpresa: l'Accademia Inveruno manda via Stefano Grassi

Poche ore prima della gara (fondamentale) contro l'Olimpia Ponte Tresa è ufficiale la notizia dell'esonero del tecnico gialloblù Stefano Grassi. La squadra di Grassi dopo un buon inizio di campionato ha trovato non poche difficoltà: la vittoria è infatti mancata dalla terza giornata (3 ottobre) nel 4-2 contro l'Aurora Uboldese, per tornare solo alla decima (20 novembre) nella vittoria esterna per 2-0 contro la Solese. La settimana scorsa però la nuova sconfitta: 1-3 contro l'Universal Solaro. Il tutto per un totale di dodici punti fatti in undici gare, con quattordici reti fatte e sedici subite valide per la decima posizione in classifica ad un solo punto dalla zona retrocessione. I dubbi più grossi riguardano chi siederà in panchina oggi: un traghettatore per fare queste ultime quattro partite di andata o sarà già pronto un nuovo tecnico vero e proprio per dare fin da subito la scossa che serve alla squadra?

Si aspettano ancora le dichiarazioni ufficiali per capire quale sarà il nuovo corso in casa Inveruno.