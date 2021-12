Villa-Casalpusterlengo: I ragazzi di Altarelli passano dal paradiso all’inferno, Alves Barros e Ziglioli non bastano ad evitare il pareggio

Termina con un 2-2 spettacolare la sfida tra Villa e Casalpusterlengo, Altarelli schiera un 4-3-3 con Mariani utilizzato nell’insolito ruolo di playmaker e Cannistrà e Valle a lavorare sulle palle sporche al suo fianco, Guaitamacchi risponde con il più classico dei 4-4-2 dove a spiccare come sempre è la grinta e l’esperienza di Arena, ultimo a mollare e sempre tra i più positivi per gli interi novanta minuti. Il match parte subito forte con i padroni di casa che passano subito in vantaggio grazie a un grandissimo gol di Alves Barros e raddoppiano grazie a un bel tiro ravvicinato di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con