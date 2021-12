Caselle-Barcanova: la fotogallery della partita a cura di Giacomo Gasparini

Una vittoria che pesa in chiave salvezza per il Caselle di Christian Zullo, uscito vincitore per 2-0 nella sfida casalinga contro il Barcanova. A decidere la partita in favore dei rossoneri i gol nella ripresa di Luca Postiglione e Alberto Aprà. Le emozioni della sfida di domenica 5 dicembre raccontate dalle foto di Giacomo Gasparini....