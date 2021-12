Girone E: rallentano le prime quattro del torneo, la Settalese cala il poker, tanti gol a Villa, Paullo torna a vincere, colpo di coda targato La Spezia

Cinque pareggi su otto partite disputate. Regna l'equilibrio nel dodicesimo turno del girone di andata del gruppo E, con le prime quattro della classe che si mangiano le mani per non aver approfittato dei rispettivi passi falsi altrui. La capolista Soresinese è colei che forse più di tutte può avere rimpianti, essendo stata in vantaggio grazie al solito De Santis fino a tre minuti dalla fine sul Segrate, prima del rigore del pari ospite. Consolazione: Club Milanese fermato sullo 0-0 dal Tribiano, così come la Soncinese contro la Barona. 1-1 del Romanengo, invece, contro la Senna Gloria: l'ex di turno...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con