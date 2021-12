Porte girevoli in casa Alpignano: via D'Auria, dentro Cecconello

Dopo l'avventura in terra vercellese ecco il ritorno nella provincia di Torino. L'Alpignano riporta nei pressi del capoluogo sabaudo il portiere classe 2000 Gianpiero Cecconello, che lascia l'Alicese Orizzonti dopo solamente mezza stagione giocata. Non un'esperienza particolarmente proficua per Cecconello, che vuoi per la distanza e per lo straordinario momento di Alfonso Malune non è riuscito a trovare i giusti spazi per imporsi. La chiamata del Direttore Sportivo biancazzurro Carlo Pesce non è stata particolarmente lunga per convincere l'estremo difensore ex Borgaro e Lucento, che ha accettato di buon grado la nuova destinazione in via Migliarone. Con un curriculum che vanta 55 presenze in Eccellenza Cecconello giocherà per la prima volta in Promozione, in un girone pieno di società che ha affrontato sicuramente tante volte quando vestiva la maglia di J Stars e Lucento nelle giovanili.

Portiere che arriva e portiere che se ne va. L'Alpignano abbraccia Cecconello e nel mentre saluta Vincenzo D'Auria, che si è appena accordato con La Pianese in Eccellenza. Il portiere classe '93 lascia i biancazzurri dopo aver raccolto 11 presenze in campionato su 15 gare disputate. Un impegno dimostrato costantemente in tutte le sue apparizioni alpignanesi, anche nell'ultima domenica di giocato quando è andato in panchina come soluzione di emergenza nonostante mancasse solamente la formalità nell'accordo con La Pianese. L'ex portiere di Esperanza, Valdruento e Lascaris torna in Eccellenza dopo 6 stagioni, quando nel 2015/2016 vestì la casacca del Volpiano sempre nel girone A di categoria.