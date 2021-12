Soncinese: Alessandro Volpi, capocannoniere del girone E con la maglia della Soncinese, è il nome nuovo dell'attacco del Cinisello

Fulmine a ciel sereno in casa Soncinese, alla vigilia di uno scontro cruciale in campionato in casa della capolista Soresinese che può essere un crocevia della stagione. Alessandro Volpi, capocannoniere del club e dell'intero girone E con 9 reti messe a referto, ha scelto di cambiare casacca, accogliendo la proposta del Cinisello, attualmente quinta in classifica nel girone B di Promozione. Notizia senza dubbio inaspettata, considerando anche il trend storico dell'attaccante, che raramente ha scelto un club diverso in corso d'opera durante la sua carriera. Attaccante da oltre 237 reti suddivise tra Promozione ed Eccellenza, ha trascinato il Fanfulla al salto nel 2012/13 e la Tritium nel 2018/19 portandola addirittura in Serie D. Una scelta così motivata dal numero 9, che ha già declinato altre proposte: «L'unica squadra che avrebbe potuto far cadere il castello che avevamo creato con la Soncinese era quella di casa mia. Cinisello è casa mia, è una proposta irrinunciabile. Ho ricevuto altre offerte tanto dall'Eccellenza, quanto dalla Promozione, ma non le ho prese in considerazione perché credevo nel progetto, che ritengo validissimo. Ora, però, vorrei passare i prossimi mesi nella nuova società». Da limare alcuni dettagli, Volpi potrebbe disputare il delicato match di domani e anche quello di domenica, prima di approdare a Cinisello, ma ci saranno sviluppi nelle prossime ore.

