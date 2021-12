Arquatese, un argentino ad Arquata Scrivia per Vennarucci

Un nome altisonante, nonché gran colpo di mercato ad Arquata Scrivia. L'Arquatese del tecnico Vennarucci inizia a muoversi sul mercato, proprio per certificare l'ottimo quinto posto parziale nel girone D. Approda in biancazzurro niente meno che Ignacio Mazzaro, esterno classe 1993.

Mazzaro, nato a Buenos Aires ma con cittadinanza italiana, non è propriamente una novità per gli alessandrini, perché di fatto per lui è un ritorno dopo la stagione giocata l'anno scorso sempre ad Arquata Scrivia. Mazzaro aveva lasciato momentaneamente l'Italia per svolgere un master annuale negli Stati Uniti e terminato il suo percorso di studi era inevitabile riprendere un altro percorso, quello calcistico. Il suo arrivo all'Arquatese era stato acclamato a gran voce l'anno scorso, visto il passato di lusso e l'importante nomea che si è fatto Mazzaro nella provincia alessandrina.

Vennarucci però non potrà fare affidamento sull'esterno sinistro ex HSL Derthona, che può essere impiegato sia in difesa che a centrocampo, fino a gennaio, quando Mazzaro tornerà effettivamente dagli States. Un giocatore totale e dalla grande esperienza che sarà molto utile alla causa biancazzurra per continuare a seguire il sogno promozione.