Cologno-Villa: su un campo innevato il nono centro di Maraschio fa volare Altarelli in zona playoff

L'unico match ad essere stato disputato in questa giornata di festa è quello che ha visto protagoniste Cologno e Villa. Nonostante la neve abbia colpito anche questa zona, la gara è stata condotta e portata a termine, seppur in una situazione metereologica ai limiti della praticabilità, al contrario di tutte le altre sette sfide in programma del girone E, rinviate a data da destinarsi. L'arbitro Gorgo di Milano ha dato l'ok e i novanta minuti hanno premiato gli ospiti, lanciati dal solito Maraschio, che al 35' ha realizzato la rete decisiva dello 0-1.

La partita. Il pallone scivola e non c'è alternativa: giocare è evidentemente complicato per entrambe le compagini. Il colpo decisivo lo firma Maraschio al 35', il quale sigla la nona marcatura in campionato, raggiungengo Volpi, ex Soncinese, dal prossimo venerdì attaccante del Cinisello, Migliavacca del Club Milanese e De Santis della Soresinese. Il gol è frutto di un cross dalla destra rimpallato, su cui il centravanti si è fiondato ed è riuscito a gelare ancora di più il Cologno. Poco prima rete annullata a Cannistrà, anche lui avventatosi su un pallone vagante, complice la traversa colpita da Maraschio, ma la sua zampata è stata rilevata in fuorigioco secondo il direttore di gara. Ripresa ancora di marca Villa, con altre tre occasioni nitide, su cui spicca quella capitata a Motta, che non riesce a tirare al momento opportuno vanificando una buona opportunità. Dall'altra parte, i padroni di casa non sono riusciti a impensierire Strano, oggi quasi inoperoso se non per qualche uscita. I tre punti permettono ai bianconeri di sostare almeno per qualche giorno in zona playoff, obiettivo assolutamente alla portata del club. Rimane invece malinconicamente penultimo il Cologno: urge un cambio di passo.

Le dichiarazioni. Pietro Altarelli, tecnico del Villa, è soddisfatto del successo, sebbene non convinto appieno dal fatto di aver giocato nonostante le intemperie: «Non è stata una partita di calcio. Ero contrario a giocare perché ritenevo che le condizioni climatcihe non avrebbero mai consentito di proporre uno spettacolo degno di questo nome. Sono dispiaciuto per la decisione che è stata presa di farci comunque disputare la sfida. Detto ciò, sono contento per i tre punti. Mi complimento con i ragazzi perché hanno messo cuore e ritmo e, anzi, il risultato ci sta anche stretto. Oggi la classifica sarebbe ottima, mi bruciano i due punti buttati domenica contro il Casalpusterlengo».

IL TABELLINO

COLOGNO-VILLA 0-1

RETI: 35' Maraschio (V).

COLOGNO (4-3-3): Glorini 6, Ferrera M. 6, Caliri 6.5, Napolitano 6 (21' st Colombo 6), Pacifico 6.5, Catalfio 6, Ivone 6 (14' st Ferrera N. 6.5), Corrarati 6 (29' st Di Stefano sv), Diurno 6 (42' st Zuddas sv), Elli 6, Pascale 6. A disp. Ragusa, Pollini, Ndoja, Cardito. All. Esposito 6.

VILLA (4-3-3): Strano 6, Ziglioli 6.5 (17' st Caimi P. 6), Valle 7, Morandini 7, D'Angelo 6.5, Beltramini 6.5, Alves 6 (21' st Motta 6), Cannistrà 6.5, Maraschio 7, Mariani 7 (37' st Brambilla sv), Iacopetta 6.5 (31' st Donelli sv). A disp. Ritella, De Siro, Furgeri, Boissier, Bajoni. All. Altarelli 7.

ARBITRO: Gorgo di Milano 6.