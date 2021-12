Villafranca, dopo Giacomo Quaranta, ecco un altro giovane elemento in prestito utile a rinforzare la prima squadra

Dopo l'approdo in maglia giallorossa di Giacomo Quaranta (in prestito dal Bra), ecco che il direttivo del Villafranca ha voluto arricchire il reparto offensivo della prima squadra con un altro giovane acquisto a titolo temporaneo: il DS Marcello Pronino ha infatti finalizzato il trasferimento di Leonardo Ongaro, attaccante proveniente dalla Juniores del Pinerolo. Il classe 2003 con la formazione Under19 ha raggiunto il momentaneo quarto posto in classifica, senza però mai lasciare veramente il segno, avendo collezionato solamente tre presenze (per un totale di 191' giocati): nonostante il minutaggio non entusiasmante, Ongaro ha attirato l'attenzione della dirigenza villafranchese, la quale non ha rimuginato molto prima di contattare il Pinerolo e intavolare una trattativa che potesse portare il calciatore offensivo presso la corte di Leonardo Caputo. La prima squadra ha, grazie a questo nuovo rinforzo, ulteriori forze fresche per puntare al primo posto del Girone C: la vetta, in fondo, dista solamente quattro punti.