Dopo l'addio di Mastrorosa il BSR Grugliasco pesca da Cavour: arriva Filippo Ciurca

Il BSR Grugliasco prosegue nel suo processo di rifondazione della rosa a disposizione di Max Frattolillo. Dopo gli addii di D'Agostino e Mastrorosa, accasati rispettivamente al Moretta e al Moncalieri, i biancorossi completano il reparto con un acquisto direttamente dallo stesso girone di Promozione, ovvero Filippo Ciurca.

Classe 1998, Ciurca torna nel torinese dopo l'esperienza di un anno e mezzo al Cavour, dove però ha avuto poco spazio e pochissimo tempo per imporsi. La passata stagione sono solamente 2 le presenze raccolte, mentre in questa i gettoni sono 4, per un totale di appena 65' giocati. Troppo poco per un ragazzo che, specialmente con la maglia della CBS, ha fatto vedere numeri interessanti, raccogliendo 90 presenze e 17 gol in Promozione a cui si aggiungono le 7 presenze tra campionato e coppa in Eccellenza sempre con la casacca rossonera. Un buon bottino per il classe '98, che la categoria la conosce bene e potrà portare le sue qualità a servizio della formazione grugliaschese.