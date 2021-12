Bresso-Villa: Bajoni lancia i ragazzi di Altarelli verso i piani altissimi della classifica, quarto successo di fila in trasferta

Termina 0-1 la sfida tra Bresso e Villa. I ragazzi di Altarelli portano a casa tre punti pesantissimi al termine di una gara difficile in cui il Bresso avrebbe meritato il pareggio, ma alla fine in queste categorie conta il risultato, conta portare a casa la vittoria. Classifica sempre preoccupante per il Bresso che ora sarà chiamato a un grande girone di ritorno per ottenere una salvezza che a dicembre sembra un miraggio. Il gol decisivo di Bajoni alimenta le speranze di rimonta in alta classifica per i bianconeri. Il Villa parte con il solito 4-3-3, con Motta prima punta...

