Club Milanese-Soresinese: un eroico Migliavacca travolge la partita di cartello di giornata e finalizza l'operazione aggancio

E adesso il duello si fa ancora più interessante. Dopo il rinvio quasi totale del turno infrasettimanale, le due principali contendenti alla vittoria del campionato si sono affrontate nello scontro diretto che ha visto prevalere il Club Milanese, che ottiene il successo per 2-0 grazie ad una doppietta dell'immenso Migliavacca, che stacca anche la concorrenza in classifica marcatori superando la doppia cifra e arrivando a 11 reti. Una vittoria che consente alla squadra di Greco di agguantare la Soresinese in testa a 29 punti, rendendo la sfida tra le due compagini ancor più intrigante. Va segnalato che la partita avrebbe...

