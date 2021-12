FBC Saronno-Olimpia Ponte Teresa: Iacovelli e Pieri fanno la voce grossa, Segalini risponde d'orgoglio

L'FBC Saronno batte 3-1 l'Olimpia Ponte Teresa e torna a vincere. Taroni può dunque lasciarsi alle spalle il pareggio con la Valle Olona consolidando la seconda posizione e portandosi momentaneamente a +4 dal Castello Cantù. Torpore. Le due squadre si studiano senza mai affondare il colpo. Il risultato è una partita lenta, scacchistica: nessuna delle due compagini ha intenzione di sbilanciarsi per prestare il fianco all’avversario. Il Saronno di Taroni schiera un 3-5-2 che per far male prende le vesti di una sorta di 3-4-3 più offensivo, dove Rudi e Milazzo si alternano in posizione d'attacco e Galli può inserirsi...

