Landriano-Virtus Binasco: Turano vince la sfida tra rivelazioni, De Rosa mastodontico si oppone a Italiano

In una domenica falcidiata dai rinvii per le condizioni metereologiche che già avevano completamente annullato il turno infrasettimanale, spicca l'incontro tra le due vere e proprie sorprese del raggruppamento, capaci di allargare la corsa ai piani alti. Il rimpianto maggiore è senz'altro degli ospiti, che hanno tenuto il pallino del gioco in mano e avuto tante occasioni per segnare, soprattutto sullo 0-0, vanificati da un palo e dalla strepitosa prestazione offerta da De Rosa, a mani basse migliore in campo. Decisivo ai fini del risultato è risultato Guido Turano, che al 25' della ripresa ha permesso al Landriano, oggi guidato...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con