Muggiò-Cinisello: Volpi su punizione e Sperti di pallonetto pongono fine all'imbattibilità dei gialloblù

Il Cinisello si aggiudica il big match in casa del Muggiò e rende ancor più interessante il discorso in vetta alla classifica. Grazie alla punizione di Volpi nel primo tempo e all'arcobaleno di Sperti nella ripresa, gli ospiti si portano a 3 punti dalla capolista gialloblù, che domani sera potrebbe essere raggiunta al primo posto dall'Altabrianza, chiamata al posticipo del Monday Night con il Casati Arcore. Un successo meritato per Quattromini e i suoi, più convincenti nei primi 45 minuti di gioco e bravi a sfruttare un grosso errore individuale dei brianzoli dopo un primo quarto d'ora in cui Bardaro...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con