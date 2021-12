Barona Sporting 1971: arriva il colpo grosso dall'Eccellenza che sarà a disposizione del tecnico Pisani, a cui si aggiunge un altro innesto dal Canegrate

Tra pochi giorni arriverà il Natale, ma i doni in casa Barona Sporting sono arrivati qualche giorno prima: il DS Rolla ha ufficializzato due entrate in attacco, ovvero Alessandro Caputo dal Club Milano e Stefano di Gerardo, proveniente dal Canegrate.

Il primo, classe 1992, può vantare oltre 100 presenze in Eccellenza, condite da 19 reti, e 69 presenze in Promozione, con 23 reti a referto. Ha conquistato due salti di categoria, uno con la maglia dell'Accademia Pavese nel 2013/14, contribuendo alla scalata della squadra dalla Promozione all'Eccellenza segnando otto centri e andando in doppia cifra nell'anno successivo, ed un altro, più recente, con la casacca del Varzi, con il quale ha conquistato l'Eccellenza nel 2019/20, anno della sospensione del campionato causa Covid. Quest'anno ha disputato cinque partite con il Club Milano, prima di accettare la nuova proposta del club milanese, nella speranza di rilanciare le quotazioni. Il suo acquisto è stato fortemente voluto dalla società e ciò dimostra le ambizioni della squadra.

A rimpolpare il reparto d'attacco ci ha pensato anche Di Gerardo. Classe 1997, ha vestito, tra le altre, le maglie di Magenta e Città di Vigevano. Con questi innesti, Pisani avrà un ventaglio di opzioni davanti necessarie a sopperire le tante assenze causa infortunio che hanno compresso la rosa.