Girone C, è tempo delle strenne natalizie anche sul mercato: Formia e Cabiddu per Melchionda, Di Leone trova Martino

Dicembre fa rima con Natale e anche nel campionato di Promozione gli allenatori scrivono le proprie letterine ai rispettivi dirigenti: prendono la penna giusta, il foglio adatto e si mettono a stilare una lista di papabili nomi che possono essere utili per rinforzare le squadre in vista del tour de force del girone di ritorno. Non sempre i tecnici ottengono i regali che vorrebbero, ma le dirigenze si mettono sempre di impegno per cercare di accontentare le richieste dei propri assistiti. Anche all'interno del Girone C, dunque, è tempo di accendere la luce e vedere cosa ha lasciato Babbo Mercato sotto l'albero: l'Infernotto, reduce dalle cessioni eccellenti di Enrico Romagnini (attaccante, 1995; verso il diretto concorrente Carignano) e di Massimo Costantino (attaccante, 1998; promesso sposo del San Secondo), ha regalato al suo nuovo allenatore Paolo Ghio il difensore classe 1999 El Maati Gana, proveniente dal Cavour e con un passato anche con un'altra casacca giallorossa, quella del Villafranca; nel frattempo, il Direttore Sportivo della società bargese è alla ricerca di una punta e di un centrocampista (per quest'ultimo dovrebbe arrivare la chiusura a breve). Doppia operazione a tinte carmagnolesi per il Pancalieri Castagnole, che ha prelevato dalla società bianco-azzurra Michele Cabiddu (attaccante, 1994) e soprattutto Fabrizio Formia (difensore, 2002), acquisto obbligato dopo la rottura del crociato e del legamento collaterale rimediato da Michele Oberto, il quale è costretto a chiudere anzitempo la propria stagione calcistica e a cui vengono dispensati i migliori auguri di pronta guarigione - nonostante i due movimenti in uscita, la dirigenza del Carmagnola non pare intenzionata a operare in entrata, a meno che non capiti qualche occasione particolare. Dopo un principio di stagione meno entusiasmante del previsto, la Cheraschese ha ufficializzato l'arrivo a titolo temporaneo di Nicolò Morone, centrocampista nato nel 2002 proveniente dal Corneliano Roero: un volto giovane e nuovo che prenderà il posto di Coltelluccio (il quale si opererà al tendine all'inizio dell'anno venturo e che molto probabilmente dovrà chiudere in anticipo la propria stagione) e che possa dare una mano importante durante il girone di ritorno, nel quale la squadra di Luca Mascarello dovrà impegnarsi a fondo per realizzare l'obiettivo prefissato. Un altro rinforzo di assoluta freschezza è quello di Raffaele Squillaciotti (attaccante, 2003), che dopo l'esperienza in Serie D con il Bra ha deciso di vestire la maglia bianco-verde del Sommariva Perno: il giocatore ha già avuto modo di esordire con la prima squadra di Battaglino nell'ultimo impegno di campionato contro il Pancalieri Castagnole. Chi torna alle origini è invece Michael Martino, il quale ha già concluso la sua esperienza in Eccellenza con la Giovanile Centallo: dopo soli tre mesi in rossoblù, il classe 2000 torna in Promozione (campionato nel quale ha già giocato per Valle Varaita e Busca) stavolta presso il Cavour, dove cercherà di guadagnarsi maggior minutaggio all'interno dello scacchiere di Di Leone. Molto attivo in ambedue i sensi il BSR Grugliasco, che ha deciso di rinnovare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione: i torinesi, come già annunciato, hanno effettuato quattro movimenti in uscita e tre in entrata, ma hanno intenzione di muoversi ulteriormente sul mercato per donare al tecnico Massimo Frattolillo altri elementi di qualità per agguantare il prima possibile la salvezza.

C'è anche chi resta a osservare o che attende l'occasione giusta per arricchire la propria rosa: oltre al Busca, vicino al tesseramento di un nuovo centrocampista, bisogna segnalare l'immobilità da parte di ben tre società, in primis l'Azzurra, che non ha intenzione di agire sul mercato in questa finestra di riparazione, poi il Villarbasse, che è alla ricerca di qualche ghiotta opportunità per poter rafforzare il proprio settore offensivo, e infine il Pedona, che conta sui recuperi al 100% di Pepino (già in gol nell'ultima giornata di campionato disputata) e di Berteina (indisponibile contro il BSR Grugliasco per squalifica).

Le tanto desiderate strenne di Natale costituiranno una preziosa arma in più in vista del girone di ritorno, soprattutto a fronte dell'elevato numero di infortuni che sta tritando le rose delle varie compagini: i direttori sportivi stanno agendo in maniera scrupolosa e oculata per poter regalare ai propri allenatori il meglio del meglio per portare a termine la missione prefissata a inizio stagione.