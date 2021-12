Busca-Scarnafigi: Isoardi e Pedrini sono super, finisce in pareggio fra grigi e biancorossi

Termina con un rocambolesco 3-3 la partita di via Monte Ollero, dove i ribaltamenti di fronte e di risultato hanno funto da protagonisti assoluti dell'incontro: secondo pareggio di fila sia per Busca che per Scarnafigi, dunque, che hanno combattuto ad armi pari, regalando agli spettatori una divertentissima domenica pomeriggio. Alla squadra di Francesco Madaffari bastano circa due minuti per portarsi in vantaggio con Pedrini, ma con altrettanta facilità si scioglie dinanzi al raddoppio buschese a opera di Marchetti e Isoardi. Il doppio vantaggio fa gonfiare il petto ai ragazzi di Marco Delfino, che dopo avere portato il risultato sul 3-1...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con