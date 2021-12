La Spezia: finisce l'avventura in panchina di Antonio Basilio al timone dei milanesi, la decisione all'indomani del ko contro il Segrate

Non era il Natale che ci si attendeva in quel di Via Famagosta. La brutta sorpresa la confeziona prima il Città di Segrate, il quale, in una delle sole due partite disputate ieri nel girone E, travolge La Spezia per 6-0 grazie ad uno scatenato Bozzoli e ad una rete fenomenale di Samà. Poi, è la decisione di Antonio Basilio, di comune accordo con il Presidente Matteo Siani, che rende amara questa pausa: non sarà più lui a guidare la rosa al rientro dalla sosta. Queste le prime parole del tecnico: «Rimangono inalterate stima e amicizia con il Presidente, ma a livello calcistico vi sono delle divergenze di pensiero che hanno portato entrambe le parti a scegliere di separarci dal punto di vista sportivo». Un rapporto personale dunque solido, che non viene minato da questa scelta condivisa.

Il girone d'andata ha visto la squadra riuscire a portare a termine tutte le partite previste, collezionando 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e ben dodici sconfitte, di cui nove di fila dall'inizio del campionato. Una mezza svolta si era avuta il 21 novembre, con il successo per 2-1 contro l'Atletico CVS, seguito da una sconfitta e da un'altra vittoria interna contro il Bresso. Il pareggio a Cologno e la sonora batosta di ieri sera hanno però fatto traboccare il vaso. Una squadra che ha subito tante modifiche alla rosa in corso d'opera e che ha mostrato alcuni limiti dovuti all'inesperienza di molti elementi giovani, palesando troppe difficoltà difensive (è il secondo peggior reparto del raggruppamento), ma che rimane assolutamente viva e in corsa per la salvezza, essendosi collocata attualmente al quart'ultimo posto, proprio davanti alle uniche tre squadre con cui ha ottenuto punti.